Haberler » Güncel » 'İki Fidanı Birlikte Büyütelim' projesi kapsamında yıl içinde doğan her bebek için bir fidan dikildi - Haber

"İki Fidanı Birlikte Büyütelim" projesi kapsamında yıl içinde doğan her bebek için bir fidan dikildi

Bayburt Valiliği'nin himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'İki Fidanı Birlikte Büyütelim' projesi kapsamında Aslan Dağı Vilayet Ormanına yıl boyunca Bayburt'ta doğan bebekler için 1098 adet fidan dikildi.

26.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:16
Valiliği'nin himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'İki Fidanı Birlikte Büyütelim' projesi kapsamında Aslan Dağı Vilayet Ormanına yıl boyunca Bayburt'ta doğan bebekler için 1098 adet fidan dikildi.

Fidan Dikimi alanında İl Sağlık Müdürümüz Dr. İlker Hancı, Proje ile ilgili bilgiler verdi ve projenin yeni yıldada devam edeceğini ifade etti.

Düzenlenen törene Vali Yardımcısı Halit Benek, İl Sağlık Müdürü İlker Hanci, Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ, İl Milli eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Göç Müdürü Hüsnü Yağmur, İşkur Müdürü Muhammed Abdullah Kahveci İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Sebahattin Canmemiş, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Şener, İl Sağlık Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü yönetici ve çalışanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve aileler katıldı. - BAYBURT

Orman İşletme Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Bayburt Valiliği, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:54 FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik Balıkesir merkezli operasyonda 11 gözaltı
13:53 Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar
13:52 KÜÇÜKÇEKMECE'DE KURSU PROTESTO EDEN VELİLER ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI
13:52 Çocuklarda aşırı tepkisel davranışlara dikkat !
13:47 Tekelioğlu, hayallerinin peşinden koşan kadınlarla bir araya geldi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:34 Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti
12:30 Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
26.11.2019 13:55:59