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İki fırının arabası çarpıştı, maddi hasar meydana geldi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki fırın arabasının çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.

12.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:23
İki fırının arabası çarpıştı, maddi hasar meydana geldi
Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde iki fırın arabasının çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Akyazı ilçesi Pazarköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Akyazı'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde ekmek dağıtımı yapan fırınlara ait olduğu belirtilen iki araç Pazarköy Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Pazarköy, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa
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