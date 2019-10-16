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İki gencin kavgası kanlı bitti

Bilecik'te aralarında husumet bulunan iki gencin kavgası kanlı bitti.

16.10.2019 10:26İki gencin kavgası kanlı bitti
Bilecik'te aralarında husumet bulunan iki gencin kavgası kanlı bitti. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde bir kahvehanede karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Ferhat A. (17) ile Halil İbrahim Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu kahvehaneden çıkan iki genç, cadde üzerinde kavgaya tutuşunca Halil İbrahim Y. cebinden çıkardığı sustalı tabir edilen kesici aleti Ferhat A.'nın karnına sapladı. Yaralı genç olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının dalağında yırtık olduğu tespit edilirken, hemen ameliyata alındı.

Olayın ardından kaçan Halil İbrahim Y. ise asayiş ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu suç aleti ile yakalanarak, gözaltına alındı. - BİLECİK

Teyfikbey Caddesi, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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