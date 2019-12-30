İki gönül bir olunca

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un başarılı engelli Boccie sporcusu Necmiye Erdal, kendisi gibi bedensel engelli Halit Dolu ile hayatını birleştirdi. Engelli akülü arabalarını tamir ettirirken Gebze'de tanışan mutlu çiftin, gelin arabası Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde engelli bireylere hizmet veren "Kocaeli Engelsiz Taksi" oldu. Gebze Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleşen merasimde çiftin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın kıydı.

AKÜLÜ ARABALARINI TAMİR ETTİRİRKEN TANIŞTILAR

Doğuştan bedensel engelli Necmiye Erdal, Kağıtspor çatısı altında Boccei branşında mücadele ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin engellilere verdiği birçok hizmetten faydalanan Necmiye Erdal, akülü aracını tamir ettirirken Gebze'de Halit Dolu ile tanışıyor. Tanışıp anlaşan mutlu çift, sevgilerini bir yuvada birleştirdi.

ÇİFTİN GELİN ARABASI ENGELSİZ TAKSİ OLDU

Akülü araba tamiri sırasında tanışarak dünya evine giren çifti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mutlu gününde yalnız bırakmadı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde engelli bireylere hizmet veren Kocaeli Engelsiz Taksi aracı çiftin mutlu günü için süslendi. Damat Halit Dolu Kocaeli Engelsiz Taksi aracı ile birlikte Karamürsel'deki gelin evine gitti. Gelin Necmiye Erdal ve Damat Halit Dolu dualarla Kocaeli Engelsiz Taksi aracına bindi. Gelin ve damat, aile ve akrabalarının eşliğinde oluşturulan konvoy ile Gebze Kültür Merkezi'ne gitti.

GELİN NECMİYE ERDAL "ARKADAŞLIĞIMIZ SEVGİYE DÖNÜŞTÜ"

Damat Halit Dolu ile uzun süredir arkadaş olduklarını belirten Gelin Necmiye Erdal, "Geçen yıldan bu yana arkadaşlığımız sevgiye dönüştü. Ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da Boccie oyuncusuyum. Karamürsel Belediyesi kına gecemi üstlendi. Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zaten her zaman bize destek veriyor. Aracımız da sürekli ulaşımımız sağlayan Engelsiz Taksi oldu. Bugün bize her anlamda destek oldular. Sayın başkanımıza ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

DAMAT HALİT DOLU "5 YILDIR ARKADAŞTIK"

Akülü arabaları vasıtasıyla eşi Necmiye Erdal ile tanıştıklarını ifade eden Damat Halit Dolu, "5 yıldır arkadaşlığımız devam etti. Sonradan böyle bir karar aldık. Güzel oldu, inşallah sonu da güzel olacak. Darısı bekar arkadaşlarımızın başına diyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bize Engelsiz Taksi olarak hizmet verdi. Gebze ve Karamürsel Belediyelerimiz bize destek verdi. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

MUTLULUK VE DUYGU DOLU ANLAR

Çiftin nikahında mutluluk ön plandaydı. Aileleri ve arkadaşlarının katıldığı törende nikahı kıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. İmzalarını atan çiftin sevinci ise görülmeye değerdi. Çiftin anne ve babası ise evlatlarının en özel gününde duygu dolu anlar yaşadı. Nikah töreninin ardından çifti yine Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Taksi aracı bir ömür yaşayacakları evlerine ulaştırdı.