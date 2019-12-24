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"İki Gözüm Ahmet" filminin afişi yayınlandı

Ahmet Kaya'nın hayatını güçlü prodüksiyon, etkileyici bir sinematografiyle beyazperdeye aktaran "İki Gözüm Ahmet" filminin afişi yayınlandı.

24.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:55

Film vizyona gireceği 7 2020 için gün sayıyor

Hakan Gürtop ve Gani Rüzgar Şavata'nın yönettiği, Ahmet Kaya'nın mücadelelerle dolu olduğu kadar büyük başarılarla da taçlanmış hayatını ele alan "İki Gözüm Ahmet" filminin afişi yayınlandı.

Sanat, eğlence ve iletişim dünyası için yüzlerce film ve dizi afişi tasarımlarıyla başarılı çalışmalara imza atan Recep Aktürk'ün süpervizörlüğündeki reprodüksiyon ekibi tarafından tasarlanan afiş, vintage tarzıyla dikkat çekiyor ve geçmişi bugünle harmanlıyor.

Bu özel afiş, Ahmet Kaya'nın milyonları etkileyen müziğini, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişi ve olayları, şarkılarında kendisinden izler bulan her yaştan dinleyicilerini merkeze alıyor.


Hakan Gürtop, Ahmet Kaya, Şubat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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