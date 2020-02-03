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"İki Gözüm Ahmet" filminin yapımcıları mahkeme kararına tepki gösterdi

Sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan ve 7 Şubat Cuma günü vizyona girmesi beklenen "İki Gözüm Ahmet" filmi ile ilgili olarak Kaya'nın varislerinin talebi üzerine mahkeme tarafından "İhtiyati Tedbir" kararı alınmıştı.

03.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:51

Kararın üzerine basın açıklaması yapan filmin yapımcılarından Ömer Demiral, "Filmimiz Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde çekilmiştir. Herhangi bir telif hakkı içermemektedir" dedi.

Sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan "İki Gözüm Ahmet" filmi ile ilgili olarak Kaya'nın varislerinin talebi üzerine 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "İhtiyati Tedbir" kararı alındı. Karar üzerine filmin yapımcıları ve filmin hukuk danışmanı tarafından Hilton İstanbul Maslak Otel'de konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya filmin yapımcısı Eşref Bukan ve Ömer Demiral, filmin yönetmenleri Hakan Gürtop, Gani Rüzgar Şavata, filmin genel danışmanı Nurettin Soydan, oyuncu Özgür Tüzer, hukuk danışmanı Avukat Hacı Orhan ve Avukat Volkan Yolcu katıldı.


Ahmet Kaya, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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