"İki Gözüm Ahmet" fragmanı yayında

Yirmi yıl önce "Magazin Gazetecileri Derneği – Altın Objektif Ödül Töreni" gecesinde Kürtçe şarkı söyleyip, klip çekmek istediğini söylediği için linç edilen özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya'nın hayatından kesitleri ilk kez beyaz perdeye aktaracak "İki Gözüm Ahmet" filmi gösterime girmek için gün sayıyor.

Yapımcılığını X Yapım'ın yaptığı, yönetmenliğini Hakan Gürtop ileGani Rüzgar Şavata'nın üstlendiği "İki Gözüm Ahmet"adlı sinema filminin çekimleri bir süre önce tamamlanmıştı. Teknik hazırlıkları aylar önce başlayan ve büyük bir ekip tarafından 6 milyon TL bütçe ile çekilen film sinemaseverler ve özellikle de Ahmet Kaya hayranları tarafından merakla bekleniyor. "İki Gözüm Ahmet" filminin fragmanı sinema severlerle buluşurken, film 7 Şubat 2020 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek.

İstanbul'un değişik mekânlarında çekilen filmin başrollerini Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin , Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Ekin Akkaş ve Gani Rüzgar Şavata paylaşırken, filmin yapımcılığını ise Ömer Demiral, Eşref Bukan ile Arafat Şavata üstleniyor.

MGD (Magazin Gazetecileri Derneği)nin 1999 yılında İstanbul Maslak'daki beş yıldızlı bir otelde düzenlediği "Altın Objektif Ödül Töreni"nde ödülünü almak üzere sahneye çıktığında Kürtçe şarkı söylemek ve bu şarkının klibini çekmek istediğini söylemesi üzerine geceye katılan bir grup davetli tarafından bölücü ilan edilerek adeta linç edilen ve sonrasında Paris'e sürgün giden özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerin yer aldığı filmde sanatçının gençlik yılları, toplumsal mücadeleleri, halkları bütünleştirmesi ve linç gecesi konu ediliyor.