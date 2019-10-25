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İki Gözüm Filmi

İki Gözüm filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. İki Gözüm filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

25.10.2019 15:58İki Gözüm Filmi
Merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını beyaz perdeye taşıyan film in yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop üstlenirken, Kaya'yı Özgür Tüzer canlandırıyor.


Yönetmen:Gani Rüzgar Şavata, Hakan Gürtop
Senaryo:Gönül Aktürk
Oyuncular:Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Esin Akkaş
Filmin Türü:Biyografi
Orijinal Adı:İki Gözüm
Yapımcı Firma:7. Sanat
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Dağıtıcı Firma:CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi:29.11.2019

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Hakan Gürtop, Ahmet Kaya, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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