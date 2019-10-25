İki Gözüm Filmi

Merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını beyaz perdeye taşıyan film
in yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop üstlenirken, Kaya'yı Özgür Tüzer canlandırıyor.Yönetmen:
Gani Rüzgar Şavata, Hakan GürtopSenaryo:
Gönül AktürkOyuncular:
Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Esin AkkaşFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
İki GözümYapımcı Firma:
7. SanatYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
29.11.2019 İki Gözüm Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.