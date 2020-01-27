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İki grubun bakışma kavgası: 2'si kardeş 3 yaralı

SAMSUN'da, uzman çavuş E.Ş. (28) ve kardeşi G.Ş. (23) ile oto yıkama işi yapan H.K. (29) ve E.K. (27) kardeşler arasında bakışma meselesinden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

27.01.2020 08:59 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:59İki grubun bakışma kavgası: 2'si kardeş 3 yaralı

SAMSUN'da, uzman çavuş E.Ş. (28) ve kardeşi G.Ş. (23) ile oto yıkama işi yapan H.K. (29) ve E.K. (27) kardeşler arasında bakışma meselesinden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Adnan Bulvarı üzerinde alkollü mekana girmek isteyen H.K., kardeşi E.K. ve yanlarında bulunan Y.B. (29) ile uzman çavuş E.Ş. ve kardeşi G.Ş. arasında bakışma meselesinden tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşme sonrası kavgaya dönen olayda, E.K. belinden çıkardığı bıçakla kardeşlere saldırdı. Bu sırada uzman çavuş E.Ş. ve kardeşi G.Ş. her iki bacağından, kavgayı ayırmak isteyen Y.B. de sağ kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri, kavgayı ayırarak E.K. ve H.K. kardeşleri etkisiz hale getirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Suç aleti bıçağa el koyan polis, E.K. ve H.K. kardeşleri ifadelerini almak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili Cinayet Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.



Güzelyalı Mahallesi, Menderes, Atakum, Güncel

Kaynak: DHA

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