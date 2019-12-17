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İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

17.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:11İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
'ın ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay Turgut Özal Mahallesi Kahta Otogarı civarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada B.A., (33) isimli kişi, vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri olaya karışan şahıslar ile B.A'yı bıçaklayan şahsın yakalana bilmesi için çalışma başlatıldı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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