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İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

23.11.2019 01:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:44
'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre merkez ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.
Yaralılardan durumu ağır olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralı ise Özel Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli ise polisin yaptığı çalışması sonucu yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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