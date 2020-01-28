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İki grup arasında bıçaklı kavga3 yaralı

Küçükçekmece'de aynı sokak üzerindeki evlerde yaşayan yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı.

28.01.2020 04:25 | Son Güncelleme: 28.01.2020 04:28
'de aynı sokak üzerindeki evlerde yaşayan yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı.
Küçükçekmece'de yabancı uyruklu iki grup arasında meydana gelen olayda 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay, Kanarya Mahallesi Sokak üzerinde 02: 45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde karşılıklı 2 evde oturan yabancı uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.
YAKINLARI BATANİYE ÖRTEREK BEKLEDİ
Olayı gören vatandaşların vermesiyle sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yağmur yağması nedeniyle ambulans gelene kadar 1 yaralının üzerine yakınları tarafından battaniye örtüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. ekipleri olayın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme polisleri ise sokak ve evlerde delil araştırması yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
İki grup arasında bıçaklı kavga3 yaralı

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Penguen, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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