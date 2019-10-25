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İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken canından oldu

İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken canından oldu Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayırmak istediği bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

25.10.2019 22:43
İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayırmak istediği bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta bir iş yerinin önünde 4 kişinin tartışmasının, bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu iddialara göre Barış Bektaş'ın ayırmaya çalışırken kalbinden ve sırtından bıçak darbesi sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan C.O, S.K, F.E. ve H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkeme tarafından H.Ç. ve S.K. tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderilirken, C.O ve F.E ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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