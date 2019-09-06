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İki grup arasında gerginlik

Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan gerginlik, polis ekiplerinin hava ateş etmesiyle önlendi.

06.09.2019 20:41

Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan gerginlik, polis ekiplerinin hava ateş etmesiyle önlendi.

Karakaş Mahallesi Zincirli Kuyu Caddesi'ndeki bir kahvehanede, henüz öğrenilemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Olay yerinden ayrılan ve bir süre sonra bölgeye ellerinde sopa ve baltalarla gelen grup, kahvehanenin camını kırdı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, havaya ateş ederek gerginliği önledi.

Gerginliğe karışan gruplar olay yerinden uzaklaşırken, polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

İki grup arasında gerginlik

Kırklareli, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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