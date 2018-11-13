İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 2 Yaralı

Diyarbakır
'ın merkez Bağlar
ilçesinde maskeli iki grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı. Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan
Mahallesi 844. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli olarak sokağa giren grup tarafından mahallede bulunan kişilere ateş açıldı. Mahallede bulunan diğer grup karşı tarafa karşılık verince çatışma çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ola yerinde inceleme yapan ekipler sokakta çok sayıda boş kovan buldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
(Murat Başal/İHA)
5 Nisan,Diyarbakır,Bağlar