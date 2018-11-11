11 Kasım 2018, 19:17
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İki Grup Arasında Silahlı Kavga

Adana'nın Çukurova ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Fazlı Mete Bulvarı'nda iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olay, polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle yatıştı.

Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 3 kişiyi gözaltına aldı, kaçan bazı şüphelileri yakalamak için de çalışma başlattı.

Yaşanan kavga, bölgedeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Polis,Çukurova,Adana,kavga
11 Kasım 2018 Pazar 19:17