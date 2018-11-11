İki Grup Arasında Silahlı Kavga

Adana
'nın Çukurova
ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Fazlı Mete Bulvarı'nda iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olay, polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle yatıştı. Polis
ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 3 kişiyi gözaltına aldı, kaçan bazı şüphelileri yakalamak için de çalışma başlattı.
Yaşanan kavga, bölgedeki güvenlik kameralarına da yansıdı.
Polis,Çukurova,Adana,kavga
11 Kasım 2018 Pazar 19:17