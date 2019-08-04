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İki grup arasındaki tartışma kanla bitti : 2 yaralı

İki grup arasındaki tartışma kanla bitti : 2 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

04.08.2019 21:24
İki grup arasındaki tartışma kanla bitti : 2 yaralı
İki grup arasındaki tartışma kanla bitti : 2 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Subaşı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada O.B. ve B.Ö. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Kavgayı gören mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Subaşı, Elazığ, Polis, Yerel

Kaynak: İHA

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