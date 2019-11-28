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İki grup arasındaki tartışmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan tartışmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

28.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:50İki grup arasındaki tartışmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan tartışmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Yeni Cami civarında yaşanan tartışma sonrasında gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri 3'ü uyruklu 4 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Yeni Cami civarında önceki gün tartışan Suriye ve Irak uyruklu vatandaşlar hakkında detaylı inceleme yapan polis ekipleri, aralarında aranması olduğu tespit edilenlerin de bulunduğu 5 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı.

Yeni Cami, Adapazarı, Suriye, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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