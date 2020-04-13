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İki grup sosyal medyada tartıştı, sokakta kavga etti: 1 yaralı

ISPARTA'da sosyal medyada iki grup arasında başlayan tartışma sokakta kavgaya dönüştü.

13.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:51
İki grup sosyal medyada tartıştı, sokakta kavga etti: 1 yaralı

ISPARTA'da sosyal medyada iki grup arasında başlayan tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Kavgada, A.Ü. pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliye, sosyal mesafeyi korumamaktan toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sosyal medyada dün akşam iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sokağa yansıması sonrasında saat 01.00 sıralarında 6 Mart Caddesi'nde bir araya gelen iki grup arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Ü., yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Ali Ü. ise çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Olay anı, bir cep telefonu kamerasına da anbean yansıdı. Emniyet müdürlüğüne götürülen 5 şüpheliye, sosyal mesafeyi korumamaktan, toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖZALTI ÖNCESİ PAYLAŞIM

Şüphelilerden H.İ., gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabında, "Uzun bi zaman sonra görüşmek ümidiyle dostlar. Dün gece silahlı çatışma yaşadım. Allaha emanet olun" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.


Kaynak: DHA

Etiketler: kavga, Güncel
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