Haberler » Güncel » İki günde 21 bin 789 hız ihlali - Haber

İki günde 21 bin 789 hız ihlali

EMNİYET Genel Müdürlüğü, 16-17 Kasım tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 21 bin 789 hız ihlalinin tespit edildiğini açıkladı.

18.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:46İki günde 21 bin 789 hız ihlali

EMNİYET Genel Müdürlüğü, 16-17 Kasım tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 21 bin 789 hız ihlalinin tespit edildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla; 16-17 Kasım tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı 'hız denetimi' gerçekleştirildiği bildirildi.

'376 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ'

Yapılan denetimlerde 21 bin 789 hız ihlali tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Bu ihlallerin yüzde 61,4'ü ihlal yapan araçların durdurulması ve sürücülerinin bilgilendirilmesi suretiyle, yüzde 38,6'sı araçların tescil plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü. 376 araç trafikten men edildi. 13 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplam 23 bin 935 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı."



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:44 Port Sudan'da çatışmaların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:39 VATAN CADDESİ'NDE OTOMOBİL TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
00:36 Otomobilin kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı
00:34 Ürdün'den ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri kararı" konusunda uyarı
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:45:57