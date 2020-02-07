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İki gündür haber alınamayan genç, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

ESKİŞEHİR'de, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Raşit A. (21), evinde ölü bulundu.

07.02.2020 22:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:27İki gündür haber alınamayan genç, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

ESKİŞEHİR'de, 2 gündür kendisinden alınamayan Raşit A. (21), evinde ölü bulundu. Talihsiz gencin 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirleyen polis, cinayet şüphelisi Mustafa Ş.'yi (32) gözaltına aldı.

Olay, Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Raşit A.'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Raşit A.'yı evinde, vücudunun 8 yerinden bıçaklanmış halde buldu. Yapılan incelemede, Raşit A.'nın yaklaşık 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Raşit A'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayeti işlediği öne sürülen Mustafa Ş.'yi kısa süre sonra Büyükdere Mahallesi'nde saklandığı evde suç aleti bıçakla yakaladı. Polisin evde yaptığı aramada Raşit A.'ya ait olduğu tespit edilen kredi kartları ve cüzdan bulundu. Gözaltına alınan Mustafa Ş'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



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Kaynak: DHA

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