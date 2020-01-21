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İki gündür haber alınamayan genç kadın için arama çalışması başlatıldı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan Asiye Sezer (29) için arama çalışması başlatıldı.

21.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:02İki gündür haber alınamayan genç kadın için arama çalışması başlatıldı

ZONGULDAK'ın ilçesinde, kendisinden iki gündür alınamayan Asiye Sezer (29) için arama çalışması başlatıldı.

Alaplı'ya bağlı köyünde oturan Asiye Sezer'den önceki gün halı asmak için evlerinin alt katındaki odunluğa gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Asiye Sezer, ailesinin ve köylülerin aramasına rağmen bulunamadı. Haber verilmesi üzerine köye gelen AFAD ve jandarma ekipleri de arama çalışması başlattı. Asiye Sezer, köy ve etrafındaki ormanlık alanda yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Ekiplerin yarın arama çalışmasına devam edeceği öğrenildi.



Fındıklı, Alaplı, Güncel

Kaynak: DHA

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