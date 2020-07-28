İki gündür kayıp adam evinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu. Ölen şahsın 15 gün önce de geçirdiği trafik kazasında yaralandığı ve başına 18 dikiş atıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Izgar Mahallesi'nde ikamet eden 55 yaşındaki Yaşar Kızılca'dan 2 gündür haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı ve kardeşi tarafından kaldığı ev kontrol edildi. Yatağında hareketsiz bulunan Yaşar Kızılca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından Kızılca'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

15 gün önce trafik kazası geçirmiş

Yaşar Kızılca'nın, yaklaşık 15 gün önce de geçirdiği trafik kazasında yaralandığı ve başına 18 dikiş atıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Izgar Mahallesi Muhtarı Fahrettin Düşünen, Kızılca'nın 2 gündür görülmemesi üzerine evinde yaptıkları aramada odasında hareketsiz bulduklarını ve yetkililere haber verdiklerini söyledi. - TEKİRDAĞ