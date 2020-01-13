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İki gündür kayıp olan 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de iki gündür kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Kerim Kartiz isimli genç, bir parkta ölü olarak bulundu.

13.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:22İki gündür kayıp olan 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu
DENİZLİ (İHA) – Denizli'de iki gündür kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Kerim Kartiz isimli genç, bir parkta ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Kale ilçesinde oturan 18 yaşındaki Kerim Kartiz, iki gün önce evinden 'Denizli'ye gidiyorum' diyerek ayrıldı. Ailesi, bir daha geri dönmeyince kayıp ihbarında bulundu. Bu sabah saatlerinde Bağbaşı Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar ile temizlik görevlileri bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde hareketsiz yatan ve hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin 18 yaşındaki Kerim Kartiz olduğu belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Gencin ölü bulunduğu alanda boş çakmak gazı tüpleri dikkat çekti. 18 yaşındaki Kerim Kartiz'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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