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İki günlük sokağa çıkma yasağında fırıncılar iş başında

İki günlük sokağa çıkma yasağında fırıncılar iş başında İstanbul'da ekmek fırınları, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara erkenden başladı İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.

11.04.2020 07:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 07:01
İki günlük sokağa çıkma yasağında fırıncılar iş başında
İstanbul 'da ekmek fırınları, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara erkenden başladı
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurmuştu. Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak işyeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu iş yerlerinden biri olan ekmek fırınlarında da vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için sabah erken saatlerde çalışmalar başladı.
Dün akşam saatlerinde Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00'e kadar ihtiyaçlarını karşılamıştı.
Yayınlanan genelde açık olan iş yerlerinden birisinin de ekmek fırınları olacağı duyuruldu. İstanbul'da bulunan ekmek fırınları da sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayarak vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için ateş karşısına geçti. İki günlük sokağa çıkma yasağında fırıncılar iş başında

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Genel
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