Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İki günlük sokağa çıkma yasağını güvercinlerinin arasında geçirdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir vatandaş, 2 günlük sokağa çıkma yasağını güvercinlerinin arasında geçirdi.

13.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:36
İki günlük sokağa çıkma yasağını güvercinlerinin arasında geçirdi
Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde bir vatandaş, 2 günlük sokağa çıkma yasağını güvercinlerinin arasında geçirdi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde esnaflık yapan Ali Çiftgöz isimli vatandaş, 2 günlük sokağa çıkma yasağını evinin damında beslediği güvercinlerinin arasında geçirdi. Esnaf olduğu için güvercinleriyle yeteri kadar zaman geçiremeyen Çiftgöz, sokağa çıkma yasağını fırsat bilip güvercinlerine zaman ayırdı. Yaklaşık 20 yıldır güvercin besleyen Ali Çiftgöz, "Ben yıllardır kuşçuluk yapıyorum. Bu yasak dolayısı ile benim de kuşlarımla fazla vakit geçirme şansım oldu. Ben sanayide esnafım, kuşlarımla fazla ilgilenemiyordum. Bu sayede kuşlarımla ilgilenebildim. Hasta ve ilaç ihtiyaca olanları bu arada gözden geçirme fırsatım oldu. Kuşlarla ilgilenerek kendimi bütün kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyorum. Kuşlarım arasında bağdadi, kırktelli, kepez, mavilli ve kınalı olmak üzere bir sürü güvercinim var. Biz devletimizi seviyoruz ve yasalara uyuyoruz. Ben bu iki gün içerisinde kuşlarımla vakit geçirdiğim için mutluyum" diye konuştu.

Ali Çiftgöz bazı kuşlarını eline alarak onları gözden geçirdi. Bir baba şefkati ile kuşlara yaklaşan Çiftgöz, onlarla teselli bulduğunu belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Akçakale, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››İki günlük sokağa çıkma yasağını güvercinlerinin arasında geçirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:35: Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı - Haber 16:34: Nijerya'da Boko Haram saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti - Haber 16:34: Baharın müjdecisi "Çiriş" otuna ilgi yüksek - Haber 16:33: Kredi için geldiler, sosyal mesafeyi unuttular - Haber 16:33: Eldiven ve maskeler için atık kutuları yerleştirildi - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler