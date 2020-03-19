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İki hafta önce lösemi teşhisi konulan lise öğrencisi kurtarılamadı

AVCILAR'daki Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Berk Kahraman (17), lösemi teşhisi konulmasının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

19.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:43
İki hafta önce lösemi teşhisi konulan lise öğrencisi kurtarılamadı

AVCILAR'daki Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Berk Kahraman (17), lösemi teşhisi konulmasının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 12/B sınıfının sevilen öğrencisi Mustafa Berk Kahraman, 2019-2020 eğitim- öğretim yılı ikinci yarı yılının başlamasından sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Kahraman'a lösemi teşhisi konuldu. Lise öğrencisi Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yataklı tedaviye alınmasından 2 hafta sonra kurtarılamadı. Mustafa Berk Kahraman'ın ölümüne inanamayan arkadaşları ve öğretmenleri Merkez Ulu Camii'nde kılınan namazına katıldı. Cenaze, Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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