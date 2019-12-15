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İki hafta süreyle rekor kıran İklim Değişikliği Konferansı başarısızlıkla sonuçlandı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) 2 haftanın ardından başarısızlıkla sona erdi. Müzakereler gelecek yıl Glasgow'da yapılacak zirveye ertelendi.

15.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:02İki hafta süreyle rekor kıran İklim Değişikliği Konferansı başarısızlıkla sonuçlandı
'nın başkenti 'de düzenlenen 25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) 2 haftanın ardından başarısızlıkla sona erdi. Müzakereler gelecek yıl 'da yapılacak zirveye ertelendi.

Madrid'de düzenlenen COP25'e katılan BM üyesi 197 ülke, küresel karbon emisyonları miktarının dağılımı, çevresel bütünlük ve finansman konularındaki görüş farklılıklarını aşamadı. İki hafta süren rekor uzunluktaki zirvenin ardından iklim değişikliğinden etkilenen gelişmemiş ülkelere yardım ve sera gazı salımının azaltılması çağrısı yapılan bir deklarasyon yayımlandı.
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Glasgow, İspanya, Madrid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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