İki Haftalık Ömrü Kaldığı Söylenen Adamın İmdadına Arkadaşı Yetişti

İki haftalık ömrü kaldığı söylenen adamın imdadına arkadaşı yetiştiBaş ağrısı ve göz bulanıklığı nedeniyle gittiği hastanede iki böreğinin de iflas ettiğini ve iki haftalık bir ömrünün kaldığını öğrenen Yunus Emre Yılmaz
'ın imdadına böbreğini bağışlayan arkadaşı yetişti
MERSİN - Mersin
'in Silifke
ilçesinde baş ağrısı ve göz bulanıklığı nedeniyle gittiği hastanede iki böreğinin de iflas ettiğini ve iki haftalık bir ömrünün kaldığını öğrenen Yunus Emre Yılmaz'ın imdadına arkadaşı Ali Kocabaş
yetişti. Silifke'de şiddetli baş ağrısı ve göz bulanıklığı şikayetiyle Hastaneye gidine Yunus Emre Yılmaz doktorların tahlilleri sonucunda iki böbreğinin de iflas ettiğini öğrendi. Yunus Emre Yılmaz Mersin Üniversitesine gittiğinde doktorlardan hastalığının 5 evreden oluştuğunu ve 5 evresini de tamamladığını duydu. Organ nakli olmazsa yaşama tutunamayacağını ve iki haftalık bir sürecin kaldığını öğrenen Yunus Emre Yılmaz'ın imdadına arkadaşı Ali Kocabaş yetişerek tek böbreğini kendisine hiçbir ücret talep etmeden verdi.Arkadaşı Yunus Emre Yılmaz'ın çaresiz kaldığını görünce hiç düşünmeden evet kararı verdiğini belirten berber ustası Ali Kocabaş, "Ailemle eşimle konuştum. Arkadaşa can vermeye kardeş olmaya kardeşliğimizi bütünleştirmek için gönüllü rızamla bir böbreğimi kendisine vermeye karar verdim. Hayatımda verdiğim en doğru karar diye düşünüyorum. Hiçbir ücret ve talepte bulunmadan bir böbreğimi kendisine vereceğim. Tamamen kendi eşimle görüşerek rızamla böyle bir şeye karar verdim. Allah izin verirse Aralık
ayının 18'inde tamamen bütünleşeceğiz. Böbreğimin bir tanesi arkadaşıma hayat verecek. İkimiz bir bütün olacağız. Dostluğumuz arkadaşlığımız daha çok pekişecek. İnşallah daha iyi olacak bu karardan dolayı çok mutluyum ve kararımın arkasındayım" dedi.İmdadına arkadaşının yetiştiğini belirten Yunus Emre Yılmaz, "Baş ağrısı ve göz bulanıklığı nedeniyle hastaneye gittim. Bazı tahliller yapıldı. Sonucunda kan tahlilimde değerlerim çok yüksek çıktı. Böbrek yetmezliği olduğu söylendi. Son safhaya gelmiş. İki böbreğim iflas etmiş. Mersin Üniversitesine gittim. Yatışım yapıldı. Bir hafta orada tedavi gördüm. Taburcu edildim. Doktorlar bana organ nakli olmamı söyledi. Bizim süre kısıtlıydı. Kanımın kimyası bozuk olduğu için aniden kalbimin durabileceğini söylediler. Antalya
'da Medical Park'a gittim. Hiçbir şekilde ailemden alınan kan örnekleri benimki ile uyuşmadı. Sonra arkadaşım çıktı karşıma. Antalya tedaviye gittik. Gerekli tahlilleri yaptık. Organı bana uydu. Kimse kolay kolay bu iyiliği yapmaz. İki üç hafta vaktim kalmıştı. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.Emekli öğretmen Şadi ve ev hanımı Durdu Yılmaz ise, "Çok sağ olsun. Oğlumuzu kurtaracak. Böbreğini paylaşacak. Canını paylaşacak mutluyuz" şeklinde konuştular.
Mersin,Emre Yılmaz
09 Aralık 2018 Pazar 10:10