İki iklim aktivistin dünya turu Kosava'da karantinayla bitti

İki iklim aktivistin dünya turu Kosava'da karantinayla bittiEnis TABAKPrizren, (DHA) - İklim değişikliğine dikkat çekmek için 9 aydır bisikletleriyle yola çıkan biri İngiliz ve diğeri İskoç asıllı Britanyalı, koronavirüsü salgını nedeniyle 2 aydır Kosova'da mahsur kaldı.

12.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:19
İki iklim aktivistin dünya turu Kosava'da karantinayla bitti
Enis TABAK Prizren, (DHA) - İklim değişikliğine dikkat çekmek için 9 aydır bisikletleriyle yola çıkan biri İngiliz ve diğeri İskoç asıllı Britanyalı, koronavirüsü salgını nedeniyle 2 aydır Kosova'da mahsur kaldı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan aktivistler, Salgını ilk olarak dikkate almadık. Kosovada kaldık. Müslümanlar bizlere iftar ikram ediyor. Mutluyuz dedi.
Dünyada iklim değişikliğine dikkat çekmek için 9 ay önce bisikletle yola çıkan İskoçyalı Mike Elm ile İngiliz arkadaşı Rosie Watson, koronavirüsü salgını nedeniyle geldikleri Kosova'da, 2 aydır mahsur kaldı. Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı güney bölgesindeki Prizren'de kalan Elm ve Watson Demirören Haber Ajansı'na konuştu.
'İLK BAŞTA SALGINI UMURSAMADIK'
Genç çift, Avrupa'dan Asya'ya 9 ay önce bisikletle yola çıktılarını o dönem salgının etkisinin olmaması nedeniyle birçok ülkeye gittiklerini söyledi. İlk kez İtalya'da böyle bir salgın olduğunu duyduklarında, ilk başlarda olayı pek umursamadıklarını belirten çift, Kosova'ya geldiklerinin 2'nci günü salgının dünyayı iyice etkisi altına almasıyla sınırların kapatıldığını ve Kosova'da mahsur kaldıklarını söyledi.
'İFTAR İKRAM EDİLİYOR'
Prizren kentinde bulunmaktan dolayı çok memnun olduklarını söyleyen Elm ve Watson, 'Uzun bir dönem karantina altındaydık, geçtiğimiz hafta itibariyle karantina kaldırıldı. Ancak hala sokağa çıkma yasağı var, Sadece günde bir buçuk saatlik sokağa süresi var. Bu süre zarfından ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Konakladığımız otele gidiyoruz. Ailelerimizle her gün internet üzerinden görüşüyoruz, Her hangi bir sıkıntı yok. Prizren çok güzel bir şehir, burada Müslümanlar, Ramazan ayı olduğu için oruç tutuyorlar. Otel sahipleri de bize buranın geleneksel yemeklerini getirip ikram ediyor. Çok memnunuz her hangi bir sıkıntı yok şimdilik' ifadelerini kullandı. İki iklim aktivistin dünya turu Kosava’da karantinayla bitti

Kaynak: DHA

Etiketler: Prizren, Kosova, DHA, Güncel, Haber

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