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İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Van ve Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda 5 Şubat günü tatil ilan edildi.

04.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:36

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın (5 Şubat 2020) itibariyle 1 gün süreyle tatil edildiği, engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezine bağlı köylerdeki okullar, 5 Şubat Çarşamba günü tatil edildi.

BAZI İLÇELERDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki okulların ve Sivas'ın Zara ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okulların bir günlüğüne tatil edildiği açıklanmıştı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle Erzincan'ın Refahiye ilçesi, Ağrı'nın Hamur ilçesinde ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime bir gün ara verilmişti.

İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Van Valiliği, Ağrı, Güncel


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