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İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi

Dünya üzerinde vaka sayısı iki milyonu aşan koronavirüs için aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. İngiltere'nin iki ilaç devi olan GSK ve Sanofi aşı için ortaklık kurdular. Şirketlerden yapılan açıklamaya göre 2021'den önce aşının hazır olması mümkün görünmüyor.

15.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:15

Dünyanın en büyük ilaç devlerinden ikisi olan GSK ve Sanofi, Covid-19'un yayılmasını durdurmak için aşı çalışmalarında güçlerini birleştiriyor.

"AŞININ 18 AYDA HAZIR OLMASI BÜYÜK BİR HIZLANMA"

GSK'nın genel müdürü Emma Walmsley BBC'ye aşıların genellikle geliştirilmesinin ve test edilmesinin on yıl sürdüğünü söyledi. Yetkili, aşıyı sadece 18 ayda hazır hale getirme planının normal sürecin büyük bir hızlanması olduğunu belirtti.

GSK ayrıca, İngiltere 'de hükümetin ay sonuna kadar 100.000 test yapma hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için diğer bir ilaç devi AsraZeneca ile de bir ortaklık kuruyor. Emma Walmsley, İngiltere'nin en büyük iki ilaç şirketinin Mayıs başında 30.000 günlük test yapılmasına yardımcı olabileceğini umduğunu söyledi.

Aynı zamanda GSK, aşı programından elde edilen karı, gelecekteki virüs tehditlerine yönelik artan araştırma ve geliştirmeye yönlendireceğini de ekledi.

İKİ ŞİRKETİN AŞIYA KATKILARI

Sanofi, bu protejinin genetik dizilimini çözen bir DNA kesitini sentezledi. Bu DNA laboratuvarda zararsız bakteriye zerk edildiğinde, aktif koronavirüsün kendisini değil, bu antijenin küçük kopyalarını üretiyor. Böylece, hastalığa yol açmadan bir antikor tepkisinin tetiklenmesi umuluyor.

GSK de daha güçlü bir antikor tepkisi tetiklemek için aşıya karıştırılabilecek bir adjuvanla (artırıcı) katkıda bulunuyor. Böylece bir kişi için gereken dozun dört kart azaltılabileceği ve gerekli aşıların üretim hızının yükseltilebileceği düşünülüyor.

DİĞER AŞI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA

Aşıyla ilgili çalışma yapan diğer gruplar ise daha hızlı sonuç vaat ettiler. Aşı araştırması yapan Oxford Üniversitesi profesörü Sarah Gilbert ekibiyle yaptıkları çalışmanın sonbaharda işe yarayacağından yüzde seksen emin olduğunu ifade etti.

Şu anda geliştirilmekte olan yirmiden fazla aşı var. Devam edenler çalışmalar arasında ABD'de, ilk insan deneyini gerçekleştiren araştırma da bulunuyor. Seattle'da bir laboratuvarda yapılan araştırmada hayvan testlerinin atlanması gibi alışılmadık bir adım atılmıştı.

Avustralyalı bilim adamları ise iki potansiyel aşıyı, gelincikler üzerinde enjekte etmeye başladılar. Bu çalışma, hayvan testi aşamasına geçmek için yapılan ilk kapsamlı klinik öncesi çalışma olma özelliğini taşıyor. Araştırmacılar, nisan ayı sonunda insan testi aşamasına geçmeyi umduklarını söyledi.

İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Sağlık, Dünya, Güncel
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Yorumlar (4)
AZAD:Yine ilaç tüccarları zengin olacak
Cevap Yaz 2 0
ADIN:Keşke Türkiye bulsa aşı ve ilacı. . . . çok isterim. . .
Cevap Yaz 0 6
REF:bizim imamlara ayrılan para ile bilime ayrılan para o aşıyı bilim değil imamların bulması gerektiği yönündedir
0 0
GURBETCİ:Insallah oyle olur, ve bende cok isterim. Ne yazikki gecen yillarda bilim kapilari kapandi ve destek azaldi. Ondan cok zor, ama en azindan katkimiz olur hayirlisiyla. Hekimlerimiz her ulkeninki gibi gece gunduz calismakta.
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