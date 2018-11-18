İki İsim Aday Kadrodan Çıkarıldı

Milli futbolcular Serdar Aziz
ile Hakan Çalhanoğlu
, sakatlıklarından dolayı A Milli Futbol Takımı
'nın kadrosundan çıkarıldı. A Milli Futbol Takımı'ndan iki futbolcu, Ukrayna
ile 20 Kasım
'da Antalya
'da oynanacak özel bir karşılaşma öncesi sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Serdar Aziz, dün akşam İsveç
ile oynanan Uluslar Ligi maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan Çalhanoğlu'nun da ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü. Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde Milli Takım'ın Konya
'daki kampından ayrıldı.
(İHA)
Serdar Aziz,A Milli Futbol Takımı
18 Kasım 2018 Pazar 12:36