İki Kadın Bir İntikam! Heyecanla Beklenen Yüzleşme Dizisinin Konusu Nedir?

Kanal D'nin 5 Mart Salı akşamı izleyicilerle buluşacak olan Yüzleşme dizisi T Company imzası taşıyor. Bülent Turgut'un üstlendiği yeni dizi olan Yüzleşme'nin senaryosunu Altuğ Küçük'ün İsa Yıldız, Pelin Karamehmetoğlu ve Mehmet İlker Altınay ile birlikte yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıer'in sahiplendiği dizi, çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor.Peki, Hande Doğandemir (Masal) ve Yeşim Ceren Bozoğlu (Zümrüt) hangi rolleri, nasıl canlandıracak?

YÜZLEŞME KONUSU NEDİR?

Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile yıllardır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikâyede geçmişin intikamı ve sırlarla dolu olaylar gün yüzüne çıkacak.Masal, geçmişin büyük intikamını almak üzere Kalender Kasaba'sına gelir. Yıllar sonra adım attığı kasabada hiçbir şey eskisi gibi değildir. Karşısına çıkan tehlikeler, Masal'ın kasabadaki almak istediği topraklara engel olacak mı? Genç kadın kasabaya gelişiyle 15 yıldır saklanan sırları açığa çıkarıp, Gonca'nın intikamını alacak mı?

YÜZLEŞME OYUNCU KADROSU

T Company - Bülent Turgut'un yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosunda Engin Öztürk, Hande Doğandemir, Uğur Yücel, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Mesut Akusta, Şerif Sezer, Durul Bazan, Gülsim Ali, Darda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Yeşim Gül, Müfit Kayacan, Cansu Dağdelen, Cihat Süvarioğlu ve Macit Koper yer alıyor.