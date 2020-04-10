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İki kadın girişimcinin hayallerine yolculuk

Yeliz Gültekin ve Selen Agaz… Try Some markasının yaratıcıları… Kısa sürede yükselen bir başarı grafiği sergileyen bu 2 kadın girişimci ile, markalarını, modayı ve trendleri konuştuk.

10.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:52
İki kadın girişimcinin hayallerine yolculuk

Röportaj: Bengü Arslan

İki kadın girişimci olarak sizi tanıyabilir miyiz?

Yeliz: Ben Yeliz Gültekin, 32 yaşındayım. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım mezunuyum. Okul bittikten sonra Faik Sönmez, L'Officiel, Vakko ve ModaCruz gibi yerlerde çalışarak deneyimlerimi geliştirdim. Moda alanında içerik editörlüğü ve sosyal medya yönetimi yaptım ve daha sonra anne olunca işimi bıraktım. Şu anda full time annelik yaparken bir yandan da aslında freelance olarak bu işlerimi devam ettiriyorum. Aynı zamanda ortağım Selen'le birlikte diğer bir bebeğimiz olan Try Some için çalışmalar yapıyoruz.

Selen: Ben Selen Alaz, 33 yaşındayım ve Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ulusal İlişkiler mezunuyum. Öğrenciyken çalışma başladığım davet ve organizasyon sektörüne mezun olduktan sonra da devam ettim. En son bir event firmasında işletme müdürlüğü görevini üstlendim. Her zaman moda sektörüne ilgim vardı ve bu kapsamda fırsat buldukça kendimi geliştirmeye çalıştım. İsmek ve Vakko Esmod gibi eğitim kurumlarında kalıp ve dikim sertifika programlarına katılarak işin matematiğini de öğrendim.

Bu hikâyeyi birlikte yaratmaya nasıl karar verdiniz?

S: Aslında en büyük faktör aynı dili konuşmamız oldu. İkimizde anneyiz ve önceliğimiz, hayatta aldığımız her karar çocuklarımız için. Artık kendi işimizi yapmamız gerekiyordu. Bunun için olumlu ve olumsuz her yönünü bildiğin ve rahatça düşüncelerini paylaşabildiğin bir insanı iş ortağın yapmak kaçınılmazdı. Biz Yeliz'le beraber aynı şeyi istiyorduk; özgün, kaliteli ve şık bir marka... İşte Try Some hikâyemiz bu şekilde başladı.

İki kadın girişimcinin hayallerine yolculuk

Peki marka isminizin ve logonuzun bir hikayesi var mı? Biliyorsunuz, markalaşma sürecinde hikaye oldukça önemli bir konu...

Y: Bir hikâyemiz var aslında ancak bu üzerine o kadar düşünülmüş bir hikâye değil. Ancak üzerinde çok fazla çalışılmış hikâyeler de bazı yerlerde kendine çekmek yerine itici gelebiliyor. Dolayısı ile bunun çok doğal bir şekilde gelişmesi bizi mutlu ediyor açıkçası. Selen ile ilk marka toplantımızı yapacağımız zaman, motive etmesi adına ikimizi bir defter almıştım. Markamızın ismi ile ilgili şeyleri düşünürken, defterin üzerinde TRY yazdığını gördük ve tam da o sırada 'Deneyelim ne kaybederiz, vizyonumuz var ancak olmazsa da olmaz. En azından denemiş oluruz.' derken bizde jeton düştü. O halde neden denemiyoruz dedik ve 'TRY SOME' bu şekilde doğmuş oldu. :) Logomuz ise iki farklı dairenin birleşiminden oluşuyor. İki farklı insan ancak ortak noktaları ise çok değer verdikleri markaları. Biz böyle düşünüyoruz.

Koleksiyonlarınız için ürün seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Y: Koleksiyonumuz için ürün seçerken öncelikle, her yerde bulunan bir şey olmamasına dikkat ediyoruz. Çünkü bazı şeyleri yeniden keşfetmiyoruz sonuçta. Bizim kulvarımızdaki çoğu butikler benzer yerlerden oluşturuyorlar koleksiyonlarını. Bizim henüz bir mağazamız olmadığı için ürün gamımız da kısıtlı haliyle. Bu yüzden ürün seçimi bizim için her şeyden önemli. Mağazayı doldurmak yerine, hangi ürün hemen satılır, bu üründen başka yerlerde var mı? Bizim markamıza uygun mu ya da trendlere uygun mu gibi faktörelere bakıyoruz.

Peki ürün seçerken fikir ayrılığı yaşıyor musunuz? Bu durumda ne yapıyorsunuz?

S: Tabii ki olmaz mı? Bazı durumlarda ürün seçerken fikir ayrılıklarına düşüyoruz. Aslında böyle durumlarda en önemli kısım hiç bir zaman kişisel olmadığımız... Yani önemli olan sadece ürün Try Some için yeteri kadar iyi mi? Ana fikrimiz bu şekilde oldukça fikir ayrılıkları problem olmaktan çıkıyor.

İki kadın girişimcinin hayallerine yolculuk

Sizden yeni sezon trendlerini öğrenebilir miyiz?

Puantiyeler her yaz olduğu gibi bu yaz da bizimle. Kol detayları bu sezon oldukça fazla. Mesela karpuz kol detaylarını birçok bluzde göreceğiz. Renk tonlarından pembe yerini korurken, nane yeşili ve turuncu da yaz sezonunda aramıza katılacak. Blazer ve bra ikilisi aynı zamanda etek şort takımları da yaz sezonunda bolca göreceğiz.

Sizin için bir gardırobun olmazsa olmazı nedir?

Y: Kesinlikle jean, beyaz t shirt ve trençkot diyebilirim. Gardırobumda jean'den bol bir şey yok sanırım. Her duruma ve moda göre giyilebilecek bir jean mutlaka vardır.

S: Benim için yatırımlık parçalar her zaman basic ürünlerdir. Beyaz t shirt, jean, blazer... Bu tarz ürünleri her sezon kolaylıkla kombinleyebilirsiniz.

Yurt dışındaki trendleri de takip ediyor musunuz?

Tabii ki! Zaten hem eğitimlerimiz hem de işimiz gereği bunu yapmamız lazım. Eğer diğer butiklerden bir adım öne geçmek istiyorsak; vizyonumuzu genişletmeli ve dünyadaki tüm moda akımlarını ve sanatları yakından takip etmeliyiz diye düşünüyoruz. Ancak hiç bir trendi de körü körüne uygulamıyoruz. Her zaman Try Some süzgecinden geçirip, en uygun tasarımları kendi yorumumuzla uygulamaya çalışıyoruz.

İki kadın girişimcinin hayallerine yolculuk

Sizi diğer butiklerden ayıran şey nedir?

Bizi diğer butiklerden ayıranın samimiyetimiz ve hızlı geri dönüşlerimiz olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar bize hangi soruyu sorarlarsa sorsunlar hep samimi ve içten bir şekilde onları cevaplıyoruz. İnanın hedefimiz sadece satış yapmak değil. Biz insanların bizimle kalpten bağ kurmalarını istiyoruz. Bizden satın alsınlar diye onlara ilgi göstermiyoruz. Hatta bunun için bir blog sayfası bile açtık. Zamanımız kaldıkça tüm takipçilerimizin takip edebilmesi için moda ile ilgili içerikler, stil önerileri ve sokak stillerinden favorilerimiz olan görselleri paylaşıyoruz. Bize bazen 'Bu pantolonun üzerine sizce ne giyebilirim?' diye mesajlar bile geliyor. Onlara da seve seve cevap veriyoruz. Amacımız insanları mutlu etmek!

Satışlarınızı nereden yapıyorsunuz?

İnternet sitemiz var ancak şu an satışlarımızı oradan yapmıyoruz. Henüz hazırlık aşamasında. Sadece ürünlerimizi orada sergiliyoruz ve BLOG'umuz orada. Satışlarımızı Shopier üzerinden gerçekleştiriyoruz ya da bize instagram sayfamızdan da ulaşabilirler.

Hayalleriniz nedir, hedeflerinizi belirlediniz mi?

En başından beri aldığımız her karar bir 'Concept Store' hayalimizin temeli aslında. Özgün, kaliteli ve şık ürün çeşitleri içeren, içeri girdiğiniz andan itibaren sizi her anlamda büyüleyen bir mağaza düşünün. Tekstilden aksesuara hatta dekoratif eşyalara belirli kalite ve kapasitede ürün gamının sunulduğu güzel ve samimi bir mağaza ikimizin de en büyük hayali ve hedefi.

Etiketler: Moda, Zirvedekiler,
Bengü Arslan
Marka Stratejisti
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