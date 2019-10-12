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İki kadın hırsız 2 bin 500 kilogramlık su deposunu çaldı

Beylikdüzü'nde bir okulda bulunan 2 bin 500 kilogram ağırlığındaki yedek su deposunu çalan iki kadın hırsızın, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

12.10.2019 17:10
Beylikdüzü'nde bir okulda bulunan 2 bin 500 kilogram ağırlığındaki yedek su deposunu çalan iki kadın hırsızın, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir ilkokul içerisinde meydana geldi. Okul içerisinde bulunan 2 bin 500 kilogramlık yedek su deposunun çalındığı yönünde ihbar alan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede güvenlik kameralarından yola çıkarak zanlıları tespit etti. Yapılan çalışmada zanlıların Asya K.(20) ve Elmas O.(23) olduğu belirlendi. İki kadın zanlı polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan, iki kadın hırsızın su deposunu çalma anları ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kadınların su deposunu yürüyen bir el arabasına yükleyerek götürdükleri görüldü.
(İHA)
İki kadın hırsız 2 bin 500 kilogramlık su deposunu çaldı

Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: İHA

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