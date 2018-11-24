İki Kadın Hırsız 5 Ay Sonra Yakalandı

Antalya
'da 5 ay önce iki evden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 2 bin lira çaldığı belirlenen iki kadın şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 12 Mayıs tarihinde Muratpaşa
ilçesi Kırcami Mahallesi'ndeki K.R.Ü.'nün evinden 2 bin lira çalındı. Olayın ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, hırsızlığı Kayseri
nüfusuna kayıtlı Zekiye A. (22), ve Yeliz K.'nin 22) yaptığını belirleyerek, şüphelileri 5 ay sonra yakaladı. İki kadın şüphelinin ayrıca Konyaaltı
ilçesi Altınkum
Mahallesi'nde E.J.Z.'nin evinden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası da çaldıkları belirlendi. İki şüphelinin hırsızlıktan kaydının ve Yeliz K.'nın ise aranmasının olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Muratpaşa,Antalya
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:05