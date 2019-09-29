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Adana'da İki kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki kadın otomobilden kar maskeli kişilerin silahla açtığı ateşte yaralandı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

29.09.2019 16:07

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., otomobilden, kar maskeli kişilerin silahla açtığı ateşte yaralandı. Olay sonrası hastane kaldırılan iki kadın tedaviye alındı.

KAR MASKESİ TAKTILAR

Dün saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Ali Caf Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta yürüyen Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., yanlarından geçen otomobildekilerin silahlı saldırısına uğradı. Kar maskeli kişilerin açtığı ateşte, Sultan O. bacağından, Serpil U. ise elinden hafif yaralandı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin ifadesine başvurduğu iki kadın, ateş açan kişilerin kim olduklarını bilmediklerini söyledi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da İki kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

Ceyhan, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(2)
SEREN CANJ:Ülkenin çivisi çıkmış artık baş sorumlu siyasetçiler dir
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ZİYAA:Üniversiteler de tez konusu olur bu Adana. Neden bu kadar olay oluyor bu Kent''te anlamıyorum?
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