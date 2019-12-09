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İki kadının çantasından para çalan şüpheli tutuklandı

ANTALYA'da, iki kadının çantasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Oğuzhan Çağbuk, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

09.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:26İki kadının çantasından para çalan şüpheli tutuklandı

ANTALYA'da, iki kadının çantasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Oğuzhan Çağbuk, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kentteki bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz (21), perşembe günü, öğle yemeği için restorana gitti. Yerinden kalkıp elini yıkamaya giden Avaz, döndüğünde çantasındaki 750 liranın olmadığını fark etti. Avaz, polisi arayarak yardım istedi. Restorana gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından, çantanın içinden parayı alan şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin, aynı suçlardan kaydı bulunan Oğuzhan Çağbuk olduğu belirlendi.

şüpheliyi yakalamak için çalışma yürütürken, cumartesi günü saat 11.00 sıralarında ilçesi Yenigün Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki bir fırında çalışan Filiz Durmaz'a (40) ait çantadan para çalındığı ihbarı geldi. Adrese giden polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, şüphelinin Ebru Avaz'ın cüzdanından para çalan Oğuzhan Çağbuk olduğunu saptadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra Oğuzhan Çağbuk'u olay yerine yakın bir bölgede gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Oğuzhan Çağbuk, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.



Muratpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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