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İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde aynı gün vefat eden Halime Dağ (83) ve Zehra Doğru'nun (90) cenazeleri Samandağ Devlet Hastanesi morgunda karıştı.

19.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:57İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi

HATAY'ın ilçesinde aynı gün vefat eden Halime Dağ (83) ve Zehra Doğru'nun (90) cenazeleri Samandağ Devlet Hastanesi morgunda karıştı. Ailelerden birinin fark etmesi ile Halime Dağ'ın cenazesi mezardan çıkarılarak yeniden toprağa verildi.

Samandağ Devlet Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden Zehra Doğru'nun yakınları, aynı gün geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Halime Dağ'ın cenazesini yanlışlıkla teslim aldı. Aile, götürdükleri yanlış cenazeyi Çöğürlü Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verdi. Bir süre sonra Halime Dağ'ın cenazesini almaya gelen çocukları, kendilerine teslim edilen cenazenin annelerine ait olmadığını fark edince yanlışlık ortaya çıktı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hastane yönetimine bilgi verilmesi üzerine yanlışlıklı gömülen Halime Dağ'ın cenazesi mezardan çıkartılarak ailesine teslim edildi. Dağ, götürüldüğü Tekebaşı Mahallesi'nde yeniden toprağa verildi. Zehra Doğru'nun cenazesi ise ailesi tarafından hastaneden alınıp, Çöğürlü Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Samandağ, Güncel

Kaynak: DHA

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