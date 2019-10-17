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İki kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki kamyonun çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

17.10.2019 20:37
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki kamyonun çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ercan Özçelik idaresindeki 14 BR 365 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ofis Kavşağı'nda, aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 FV 2670 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyon sürücüsüyle yanında bulunan Aydın Sayın ve Ahmet Aslan araçta sıkıştı.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkararak Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, sürücü Özçelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle bir süreliğine kapatılan Afyonkarahisar-Antalya kara yolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
İki kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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