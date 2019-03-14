İki Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman
'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Davut Çoban idaresindeki 02 HA 688 plakalı kamyonet, Abdullah Aslan
'ın kullandığı 02 AJ 628 plakalı kamyonetle Yeni Mahalle
Körler Derneği civarında çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü Çoban ile yanında bulunan Mehmet Polat
yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yeni Mahalle, Abdullah Aslan, Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA