İki Kanseri Yendi Şimdi Kilolarıyla Mücadale Ediyor

Kaynak: DHA

UŞAK'da yaşayan 38 yaşındaki Aysun Çamtepe, 4 yıl önce karaciğer ve akciğer kanserine yakalandı. İki hastalığı da yenmeyi başaran genç kadın tedavileri sırasında 70 kilodan 270 kiloya kadar çıktı. 3 yıldır yerinden kalkamayan ve 11 sağlık görevlisi tarafından branda ile taşınarak hastaneye kaldırılan Çamtepe hastanede tedaviye alındı. Çamtepe, en büyük hayalinin üç çocuğuyla lunaparka, denize, pikniğe gitmek, onlarla top oynayıp, onları okullarına götürebilmek olduğunu söyledi.Üç çocuk annesi olan ev kadını Aysun Çamtepe, 2005 yılında 70 kilodayken akciğer ve karaciğer kanserine yakalandı. İki kanserle aynı anda mücadele etmek için Uşak ve İstanbul'daki hastaneler arasında adeta mekik dokuyan Çamtepe tedavisi sırasında 270 kiloya kadar çıktı. Aşırı kiloları nedeniyle 3 yıldır ayağa kalkamayan Çamtepe, 2 ay önce 11 sağlık görevlisi tarafından brandayla taşınarak Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada 2 ay diyet ve ilaç tedavisi gören Çamtepe 60 kilo verebildi. Ancak yine de yatağından kalkamayan ve ihtiyaçlarını kendi başına göremeyen Çamtepe, "Evden beni 11 kişi brandaya yerleştirip, hastaneye taşıdı. Bu halimden çok utandığım için çocuklarımın yüzüne bakamadım" diyerek, gözyaşı döktü.TEK HAYALİ ÇOCUKLARINI OKULA GÖTÜREBİLMEK270 kilo olunca hayata küstüğünü belirten Çamtepe, "Yatağa mahkum oldum. Kimseye derdimi anlatamıyorum, çocuklarıma bakamadığım için akrabalarımda kalıyorlar. Bu durum gücüme gidiyor. Çaresizlikten bitkin haldeyim. Eski halimi düşündükçe ağlıyorum, çok üzülüyorum. Bu yaşımda yatağa mahkum olmak zoruma gidiyor. Herkesin yaptığı şeyler benim hayalim oldu. Çocuklarımla lunaparka, denize, pikniğe gitmek, onlarla top oynamak istiyorum. Kilo verince bu hayallerimi gerçekleştireceğim. En büyük hayalim ise çocuklarımı okula götürüp getirmek ama onu bile yapamıyorum" diye konuştu.'İŞTEN ÇIKARILDIM, İLAÇLARI ALAMIYORUZ'İki aydır eşinin yanında hastanede olan 47 yaşındaki Ergün Çamtepe ise eşine bakmak için sık sık hastaneye gittiğinden çalıştığı gübre fabrikasındaki işinden çıkarıldığını belirterek, "Eşimin tedavisi için alması gereken ilaçlar var ancak imkanımız olmadığı için alamıyoruz. Çevremizdeki kişilerden borç alıyoruz, eczanelere de borçlarımız var. 3 aydır 500 lira olan ev kirasını ödeyemiyoruz. Eşimin alması gereken ilaçlar da yurt dışından dövizle geliyor, SGK karşılamıyor. Aylık yaklaşık 3 bin lira ilaç parası ödemiz gerekiyor. 6, 10, 14 yaşında 3 çocuğumuz var. İkisi okuyor. Eşim için devlet bize 440 lira yardım, ona baktığım için de bana 1300 lira yardım yapıyor ancak bunlar yetmiyor" diye konuştu. - Uşak