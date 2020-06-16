İki kapkaç şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı.

16.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:09
Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde kapkaç yöntemiyle hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Basınla paylaşılan görüntülerde şüphelilerin kapkaç yaptıktan sonra motosikletle kaçmaları yer alıyor. İki kapkaç şüphelisi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu Haber
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
AK Parti’nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan’ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan’la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu Haber
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Haber
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
FETÖ’cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu Haber
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Haberler››Güncel››İki kapkaç şüphelisi tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:18: Araç hidrolik bariyer kurbanı oldu - Haber 11:17: Son dakika haberi... Freni patlayan otomobil sağlık ocağı bahçesine uçtu: 2'si çocuk 5 yaralı - Haber 11:17: Taksiciler heykele maske taktı - Haber 11:17: Fas'ta teknokrat hükümet çağrıları siyasi manevra mı? - Haber 11:15: Mardin'de korona virüs nasıl yayılırın resmi, maskeyi yüze değil kola takıyorlar - Haber 10:37: Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu - Haberler 10:36: Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu - Haber 10:27: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek - Ekonomi 10:12: Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz - Haber 10:12: Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı - Magazin