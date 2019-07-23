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İki kardeş 18 saat arayla öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan Efeoğlu ailesinden 86 ve 92 yaşındaki iki kardeş, 18 saat arayla hayatını kaybetti.

23.07.2019 20:51 İki kardeş 18 saat arayla öldü
Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan Efeoğlu ailesinden 86 ve 92 yaşındaki iki kardeş, 18 saat arayla hayatını kaybetti.

Kula'nın köklü ailelerinden olan Efeoğlu ailesi, iki acı gün yaşadı. Dün akşam saat 10.00 sıralarında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı yaşamını yitiren 86 yaşındaki Mustafa Efeoğlu'nun vefatından 18 saat sonra, 92 yaşındaki kardeşi Mehmet Efeoğlu da bugün saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti. Efeoğlu ailesinin 2 koca çınarının vefatı Kula'da büyük üzüntüye neden olurken, Efeoğlu ailesi ve akrabaları yasa boğuldu.

Dün akşam saat 10.00 sıralarında hayatını kaybeden 86 yaşındaki Mustafa Efeoğlu'nun cenazesi, büyük bir kalabalıkla bugün öğle namazını müteakip Kurşunlu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından, Kula Ebedi Mezarlığına defnedildi. Kardeşinin ölümünden 18 saat sonra hayatını kaybeden 92 yaşındaki Mehmet Efeoğlu ise, yarın öğle namazını müteakip Kurşunlu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kula Ebedi Mezarlığında kardeşinin yanına defnedilecek. - MANİSA

Manisa, Kula, Güncel

Kaynak: İHA

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