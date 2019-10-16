İki kardeş kendi çabalarıyla sebze ve meyve hali açtı

Muş'un Malazgirt ilçesine ikamet eden genç girişimci iki kardeş, Mersin'den yaş sebze ve meyve getirterek küçük çaplı bir işletme açarak ilçe halkına hizmet etmeye başladı.



Mersin Yaş Sebze ve Meyve Halinden yükledikleri ilk sevkiyatlarının mutluğunu yaşayan Nusret ve Ali Binici kardeşler, Malazgirt halkına taze yaş sebze ve meyve yedirmenin mutluğunu yaşadıklarını söylediler. Binici kardeşler, "Küçük çaplıda olsa Malazgirt ilçesinde yaş sebze ve meyve hali açmanın mutluğunu yaşıyoruz. İlçemizde yaklaşık 25 sebze ve meyve satan dükkan ve manav var. Bizde bir tır dolusu yaş sebze ve meyveyi Mersin Yaş Sebze ve Meyve Halinden yükleyip getirdik. Burada açtığımız iş yerimizde hal sistemi ile satış yapıyoruz. Satışlarımız toptandır. Perakende satış yapmıyoruz. Malazgirtli esnaf kardeşlerimiz, açtığımız yaş sebze ve meyve halimize yoğun ilgi gösterdiler. Daha tır kapıya gelmeden yarısının satışını yaptık. Yeni açtığımız halimizde her türlü sebze ve meyveyi bulmak mümkün" dediler.



İlçede manav ve bakkal dükkanı işleten esnaflar ise, yeni açılan halin ilçeye hayırlı olmasını dilediler. Esnaflar, "Bu sebze halinin açılması bizim için çok güzel oldu. Artık başka il ve ilçelere gidip yaş sebze ve meyve getirmek zorunda kalmıyoruz. Üstelik bizler kendi aracımızla gidip başka il ve ilçelerde aldığımız fiyata Malazgirt'te bulabiliyoruz. Bizde hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de mazottan. Bizde bu tasarrufu vatandaşımıza daha ucuz sebze ve meyve satarak yapacağız. Bundan sonra ilçemizdeki vatandaşlarımız daha ucuz ve kaliteli ürün tüketme keyfine varacak. Bizler bu cesaretli ve başarılı iki kardeşe böyle güzel bir hizmete imza attıkları için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - MUŞ