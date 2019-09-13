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İki kardeşi birer günün arayla ayağından vurdular

İki kardeşi birer günün arayla ayağından vurdular İznik'te yaşanan iki olayda 3 kişi silahla yaralandıBURSA - Bursa'da iki kardeş birer gün arayla silahla vuruldu.

13.09.2019 14:44
İki kardeşi birer günün arayla ayağından vurdular
İznik'te yaşanan iki olayda 3 kişi silahla yaralandı
BURSA - Bursa'da iki kardeş birer gün arayla silahla vuruldu. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı.
İznik ilçesinde birer gün arayla tartışan iki kardeş ve bir arkadaşları silahla ayaklarından vuruldu. İznik ilçesinde amca oğlu Enver U. ile amca oğul Oğulcan U. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Oğulcan U. amca oğlu Enver U. tarafından silahla vuruldu. Yaralı genç ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Oğulcan U.'nun hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenildi. Bu olayın ertesi günü ise dün ayağından vurulan Oğulcan U.'nun kardeşi Alihan U.yanındaki arkadaşı Burak Ç.ile İznik otogar yolu üzerindeki Pancar Kooperatifi'ne gitti. Kooperatif çalışanı Kemal Sarı ile tartışan ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada silahına davranan Kemal S. Alihan U. ve Burak Ç.'yi ayağından vurdu. Yaralanan iki gençte ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavileri yapılan gençler Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
İki kardeşi birer günün arayla ayağından vurdular

kavga, Bursa, İznik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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