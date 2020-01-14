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İki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş (2)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLERDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, yanında işçi olarak çalıştıkları Hüseyin Aslan tarafından öldürülen Mustafa ve kardeşi Veysel Akpınar'ın cenazeleri, kara yoluyla memleketleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyündeki ailesinin evine getirildi.

14.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:23İki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş (2)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Denizli'nin ilçesinde, yanında işçi olarak çalıştıkları Hüseyin Aslan tarafından öldürülen Mustafa ve kardeşi Veysel Akpınar'ın cenazeleri, kara yoluyla memleketleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyündeki ailesinin evine getirildi. Burada helallik alınmasından sonra cenazeler, köy camisine götürüldü. Kılınan namazın ardından Mustafa- Veysel Akpınar kardeşler, aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.Evli ve 2'şer çocuğu olan Akpınar kardeşlerin annesi Hatice ve babası Mahmut Akpınar, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Akpınar ailesi, cenaze töreni boyunca gözyaşı döktü.

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,



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Kaynak: DHA

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