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İki kardeşin acı kaderi

Rize'de 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

12.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:52İki kardeşin acı kaderi
'de 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Camiönü Mahallesi Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet-Emine Havuz çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur Havuz, pencereden düştü.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Havuz'un cenazesi, Rize Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.
Medet-Emine Havuz çiftinin Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Küçük Fatma Nur'un cenazesi yarın toprağa verilecek.

Fatma Nur, Menderes, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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