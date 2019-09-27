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İki kardeşin ağır yarandığı kazada, sürücü hamile eşini sakinleştirmeye çalıştı

SAMSUN'da, cuma namazına gitmek için yola çıkan Bayram Özcan (74) ve Mustafa Özcan (69) adlı kardeşlere, yaya geçidinde otomobil çarptı.

27.09.2019 14:42İki kardeşin ağır yarandığı kazada, sürücü hamile eşini sakinleştirmeye çalıştı
SAMSUN'da, cuma namazına gitmek için yola çıkan Bayram Özcan (74) ve Mustafa Özcan (69) adlı kardeşlere, yaya geçidinde otomobil çarptı. Kardeşlerin ağır yaralandığı kazanın ardından otomobil sürücüsü, yanındaki hamile eşi sakinleştirmek için çabaladı.
Kaza, öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma namazına gitmek için Kılıçdede tramvay durağı önünde bulunan yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen Bayram ve Mustafa Özcan kardeşlere, K.D. (45) idaresindeki 28 NG 656 plakalı otomobil, çarptı. Kazada, kardeşler ağır yaralandı.
Otomobil sürücüsü K.D. ise yanında bulunan hamile eşini sarılarak, sakinleştirmeye çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Eğitim Araştırma ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler tedaviye alındı. Özcan kardeşlerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Sürücü K.D. ise ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilglii soruşturma başlattı.



Mustafa Özcan, Güncel

Kaynak: DHA

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